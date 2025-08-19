Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
21°
Срд, 20
20°
Чтв, 21
19°
ЦБ USD 80.43 0.41 19/08
ЦБ EUR 94.09 0.38 19/08
Нал. USD 81.00 / 80.40 19/08 16:21
Нал. EUR 94.55 / 94.87 19/08 16:21
Стало известно число рязанцев, заключивших контракты с Минобороны с начала года
По данным депутатов, ряды ВС РФ в этом году пополнили более 1600 жителей Рязанской области. Отмечается, что основной возраст добровольцев варьируется от 25 до 45 лет. Как правило, они имеют среднее профессиональное или высшее образование. В думе отметили, что наиболее востребованные специальности среди добровольцев — операторы БПЛА, стрелки, механики-водители. Напомним, в июне число заключивших контракты рязанцев составляло 1300 человек.

Стало известно число рязанцев, заключивших контракты с Минобороны с начала года. Об этом сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу Валерий Романов.

По его словам, ряды ВС РФ в этом году пополнили более 1600 жителей Рязанской области. Отмечается, что основной возраст добровольцев варьируется от 25 до 45 лет. Как правило, они имеют среднее профессиональное или высшее образование.

Он также отметил, что наиболее востребованные специальности среди добровольцев — операторы БПЛА, стрелки, механики-водители.

Напомним, в июне число заключивших контракты рязанцев составляло 1300 человек.