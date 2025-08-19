Стало известно число рязанцев, заключивших контракты с Минобороны с начала года
Стало известно число рязанцев, заключивших контракты с Минобороны с начала года. Об этом сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу Валерий Романов.
По его словам, ряды ВС РФ в этом году пополнили более 1600 жителей Рязанской области. Отмечается, что основной возраст добровольцев варьируется от 25 до 45 лет. Как правило, они имеют среднее профессиональное или высшее образование.
Он также отметил, что наиболее востребованные специальности среди добровольцев — операторы БПЛА, стрелки, механики-водители.
Напомним, в июне число заключивших контракты рязанцев составляло 1300 человек.