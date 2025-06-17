Названо число рязанцев, заключивших контракт с Минобороны с начала года
С начала года свыше 1300 жителей Рязанской области заключили контракт на воинскую службу. В областном пункте отбора отметили, что среди заключивших контракты есть солдаты, сержанты, старшины и прапорщики.
Названо число рязанцев, заключивших контракт с Минобороны с начала года. Об этом сообщает региональное минтэк и ЖКХ.
С начала года свыше 1300 жителей Рязанской области заключили контракт на воинскую службу.
В областном пункте отбора отметили, что среди заключивших контракты есть солдаты, сержанты, старшины и прапорщики.