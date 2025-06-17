Названо число рязанцев, заключивших контракт с Минобороны с начала года

С начала года свыше 1300 жителей Рязанской области заключили контракт на воинскую службу. В областном пункте отбора отметили, что среди заключивших контракты есть солдаты, сержанты, старшины и прапорщики.

Названо число рязанцев, заключивших контракт с Минобороны с начала года. Об этом сообщает региональное минтэк и ЖКХ.

С начала года свыше 1300 жителей Рязанской области заключили контракт на воинскую службу.

В областном пункте отбора отметили, что среди заключивших контракты есть солдаты, сержанты, старшины и прапорщики.