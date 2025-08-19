Россиян предупредили о начале магнитной бури
Россиян предупредили о начале магнитной бури. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, Земля попала под сильное влияние корональной дыры на Солнце, наблюдается «взрывной» рост скорости солнечного ветра, приносящего магнитную бурю.
Уточняется, что магнитосфера пока остается в зеленой зоне.
Ранее россиян предупреждали о магнитной буре 19 августа.