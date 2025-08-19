Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
20°
Срд, 20
20°
Чтв, 21
19°
ЦБ USD 80.35 -0.08 20/08
ЦБ EUR 93.56 -0.53 20/08
Нал. USD 80.70 / 80.40 19/08 18:25
Нал. EUR 94.40 / 94.50 19/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
6 часов назад
481
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 803
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 685
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 910
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о начале магнитной бури
По данным ученых, Земля попала под сильное влияние корональной дыры на Солнце, наблюдается «взрывной» рост скорости солнечного ветра, приносящего магнитную бурю. Уточняется, что магнитосфера пока остается в зеленой зоне.

Россиян предупредили о начале магнитной бури. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, Земля попала под сильное влияние корональной дыры на Солнце, наблюдается «взрывной» рост скорости солнечного ветра, приносящего магнитную бурю.

Уточняется, что магнитосфера пока остается в зеленой зоне.

Ранее россиян предупреждали о магнитной буре 19 августа.