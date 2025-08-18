Россиян предупредили о магнитной буре 19 августа

Отмечается, что на магнитное поле Земли начнет воздействовать новая корональная солнечная дыра. Пик воздействия, по предварительным расчетам, придется на вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной.