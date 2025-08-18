Россиян предупредили о магнитной буре 19 августа
Россиян предупредили о магнитной буре 19 августа. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).
Отмечается, что на магнитное поле Земли начнет воздействовать новая корональная солнечная дыра.
Пик воздействия, по предварительным расчетам, придется на вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной.