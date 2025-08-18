Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 632
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 554
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 819
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 406
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Россиян предупредили о магнитной буре 19 августа
Отмечается, что на магнитное поле Земли начнет воздействовать новую корональную солнечную дыру. Пик воздействия, по предварительным расчетам, придется на вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной.

Россиян предупредили о магнитной буре 19 августа. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Отмечается, что на магнитное поле Земли начнет воздействовать новая корональная солнечная дыра.

Пик воздействия, по предварительным расчетам, придется на вторник, в течение которого геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной.