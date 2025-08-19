Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 763
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 650
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 888
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 505
Россиян могут проверить на иностранное влияние из-за публичной критики Max
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский высказался о возможных проверках на иностранное влияние после публичной критики мессенджера Max, сообщает «Абзац». Он отметил, что негативные отзывы исходят не только от обычных пользователей, но и от популярных блогеров, которые даже не скачивали приложение. Депутат Андрей Свинцов ранее заявил, что западные компании якобы пытаются подорвать репутацию Max через негатив в соцсетях. Боярский призвал рассматривать каждый случай отдельно и проводить проверки по иностранному влиянию.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский высказал мнение о возможной проверке на иностранное влияние в связи с публичной критикой мессенджера Max. Об этом пишет издание «Абзац».

Он отметил, что негативные высказывания о приложении звучат не только от обычных пользователей, но и от блогеров с большим количеством подписчиков, которые даже не скачивали мессенджер.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов ранее заявил, что западные компании теряют позиции на российском рынке и пытаются подорвать репутацию Max через негативные публикации в социальных сетях. Боярский подчеркнул необходимость рассматривать каждый случай критики отдельно, но также отметил, что важно проводить проверки на предмет иностранного влияния.

Он добавил, что не замечает значительной волны негатива в адрес мессенджера и считает, что Max продолжает развиваться, внедряя новые функции и обновления. По его словам, количество пользователей приложения растет.

В то же время некоторые Telegram-каналы распространили информацию о том, что Max может активировать видеокамеру пользователей каждые 5-10 минут без их ведома. Пресс-служба мессенджера опровергла эти слухи, уточнив, что камера активируется только с согласия пользователя, например, во время видеозвонка.