Россиян могут проверить на иностранное влияние из-за публичной критики Max

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский высказал мнение о возможной проверке на иностранное влияние в связи с публичной критикой мессенджера Max. Об этом пишет издание «Абзац».
Он отметил, что негативные высказывания о приложении звучат не только от обычных пользователей, но и от блогеров с большим количеством подписчиков, которые даже не скачивали мессенджер.
Депутат Госдумы Андрей Свинцов ранее заявил, что западные компании теряют позиции на российском рынке и пытаются подорвать репутацию Max через негативные публикации в социальных сетях. Боярский подчеркнул необходимость рассматривать каждый случай критики отдельно, но также отметил, что важно проводить проверки на предмет иностранного влияния.
Он добавил, что не замечает значительной волны негатива в адрес мессенджера и считает, что Max продолжает развиваться, внедряя новые функции и обновления. По его словам, количество пользователей приложения растет.
В то же время некоторые Telegram-каналы распространили информацию о том, что Max может активировать видеокамеру пользователей каждые 5-10 минут без их ведома. Пресс-служба мессенджера опровергла эти слухи, уточнив, что камера активируется только с согласия пользователя, например, во время видеозвонка.