Пресс-служба MAX прокомментировала информацию о постоянном использовании камеры

Отмечается, что подобные сведения распространились в некоторых Telegram-каналах. В них сообщалось, что камера включается каждые 5-10 минут даже без использования мессенджера. Представители компании опровергли эти заявления и добавили, что устройство может включить только сам пользователь, например, во время видеозвонка. «Без активного действия пользователя приложение не запрашивает доступ к камере и не использует ее», — заключили в пресс-службе MAX.

Фото: скриншот с официального сайта MAX.