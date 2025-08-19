Рязань
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
4 часа назад
417
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 794
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 674
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 905
Оперштаб рассказал об оказании помощи пострадавшим после ЧП на рязанском заводе
В штабе по оказанию помощи в поселке Лесной сотрудники управления соцзащиты населения и соцслужб принимают от граждан заявления на оказание материальной помощи и при необходимости помогают зарегистрироваться на «Госуслугах». По данным на 19 августа, первым 23 жителям, чье имущество пострадало при ЧП, направили выплаты на первоочередные нужды. Всего принято 31 заявление. Выплаты семьям погибших и пострадавших начнутся в ближайшее время. Вынесено 40 первых постановлений, нормативная база подготовлена.

Власти рассказали об оказании помощи пострадавшим после ЧП на рязанском заводе. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале регионального оперштаба.

В штабе по оказанию помощи в поселке Лесной Шиловского района сотрудники управления соцзащиты населения и соцслужб принимают от жителей заявления на оказание материальной помощи и при необходимости помогают зарегистрироваться на «Госуслугах».

По данным на 19 августа, первым 23 гражданам, чье имущество пострадало при ЧП, направили выплаты на первоочередные нужды. Всего принято 31 заявление.

Выплаты семьям погибших и пострадавших начнутся в ближайшее время. Вынесено 40 первых постановлений, нормативная база подготовлена.

Сотрудники администрации Шиловского района обследуют помещения, оценивают ущерб и составляют соответствующие акты.

Ранее стало известно, что количество погибших после ЧП на заводе в Шиловском районе выросло до 25.

Подробности о ЧП можно прочитать в нашем сюжете.