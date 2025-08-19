Оперштаб рассказал об оказании помощи пострадавшим после ЧП на рязанском заводе

В штабе по оказанию помощи в поселке Лесной сотрудники управления соцзащиты населения и соцслужб принимают от граждан заявления на оказание материальной помощи и при необходимости помогают зарегистрироваться на «Госуслугах». По данным на 19 августа, первым 23 жителям, чье имущество пострадало при ЧП, направили выплаты на первоочередные нужды. Всего принято 31 заявление. Выплаты семьям погибших и пострадавших начнутся в ближайшее время. Вынесено 40 первых постановлений, нормативная база подготовлена.

Сотрудники администрации Шиловского района обследуют помещения, оценивают ущерб и составляют соответствующие акты.

Ранее стало известно, что количество погибших после ЧП на заводе в Шиловском районе выросло до 25.

