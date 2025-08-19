Еще одного погибшего на заводе в Рязанской области достали из-под завалов

Тело погибшего извлекли из-под завалов утром во вторник, 19 августа. Таким образом, количество погибших выросло до 25. В МЧС сообщили, что общее количество пострадавших составило 158 человек, из них 25 погибли.

Еще одного погибшего на заводе в Рязанской области достали из-под завалов. Об этом сообщает МЧС.

Тело погибшего извлекли из-под завалов утром во вторник, 19 августа. Таким образом, количество погибших выросло до 25.

В МЧС сообщили, что общее количество пострадавших составило 158 человек, из них 25 погибли.

Подробности о ЧП можно прочитать в нашем сюжете.