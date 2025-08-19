На пострадавшую от укуса гадюки таксу из Пронска напала вторая змея

Хозяева рассказали, что через несколько дней после первого инцидента на еще не оправившуюся собаку по кличке Дульсинея набросилась другая рептилия. На этот раз четвероногая одолела змею. «Я с лопатой в руке наблюдал за битвой моей израненной таксы. Но вмешаться не смог: она со змеей буквально клубком каталась по земле. Конечно, с замиранием сердца от тревоги я ждал исхода этой схватки. Дульсинея еще не оправилась от укуса первой гадюки, а тут вторая подоспела», — отметил владелец питомца. Он добавил, что собака разжала челюсти, только когда ее оппонент перестал шевелиться. Напомним, первое нападение на Дульсинею случилось на участке частного дома 8 августа. Собаку удалось спасти.

На пострадавшую от укуса гадюки таксу из Пронска напала вторая змея. Об этом пишет ИД «Пресса».

Хозяева рассказали, что через несколько дней после первого инцидента на еще не оправившуюся собаку по кличке Дульсинея набросилась другая рептилия. На этот раз четвероногая одолела змею.

«Я с лопатой в руке наблюдал за битвой моей израненной таксы. Но вмешаться не смог: она со змеей буквально клубком каталась по земле. Конечно, с замиранием сердца от тревоги я ждал исхода этой схватки. Дульсинея еще не оправилась от укуса первой гадюки, а тут вторая подоспела», — отметил владелец питомца.

Он добавил, что собака разжала челюсти, только когда ее оппонент перестал шевелиться.

Напомним, первое нападение на Дульсинею случилось на участке частного дома 8 августа. Собаку удалось спасти.