Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
20°
Чтв, 21
19°
Птн, 22
14°
ЦБ USD 80.35 -0.08 20/08
ЦБ EUR 93.56 -0.53 20/08
Нал. USD 80.70 / 80.40 19/08 18:25
Нал. EUR 94.40 / 94.50 19/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
562
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 814
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 705
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 921
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На пострадавшую от укуса гадюки таксу из Пронска напала вторая змея
Хозяева рассказали, что через несколько дней после первого инцидента на еще не оправившуюся собаку по кличке Дульсинея набросилась другая рептилия. На этот раз четвероногая одолела змею. «Я с лопатой в руке наблюдал за битвой моей израненной таксы. Но вмешаться не смог: она со змеей буквально клубком каталась по земле. Конечно, с замиранием сердца от тревоги я ждал исхода этой схватки. Дульсинея еще не оправилась от укуса первой гадюки, а тут вторая подоспела», — отметил владелец питомца. Он добавил, что собака разжала челюсти, только когда ее оппонент перестал шевелиться. Напомним, первое нападение на Дульсинею случилось на участке частного дома 8 августа. Собаку удалось спасти.

На пострадавшую от укуса гадюки таксу из Пронска напала вторая змея. Об этом пишет ИД «Пресса».

Хозяева рассказали, что через несколько дней после первого инцидента на еще не оправившуюся собаку по кличке Дульсинея набросилась другая рептилия. На этот раз четвероногая одолела змею.

«Я с лопатой в руке наблюдал за битвой моей израненной таксы. Но вмешаться не смог: она со змеей буквально клубком каталась по земле. Конечно, с замиранием сердца от тревоги я ждал исхода этой схватки. Дульсинея еще не оправилась от укуса первой гадюки, а тут вторая подоспела», — отметил владелец питомца.

Он добавил, что собака разжала челюсти, только когда ее оппонент перестал шевелиться.

Напомним, первое нападение на Дульсинею случилось на участке частного дома 8 августа. Собаку удалось спасти.