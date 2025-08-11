В Рязанской области такса пострадала от укуса гадюки

Инцидент произошел в саду частного дома на площади Горького в Пронске. Хозяин собаки услышал ее визг и вышел в сад. Однако к этому моменту змея уползла. Мужчина обратился в пронскую ветлечебницу, но вакцины там не было. «Я повез собаку в ветклинику Новомичуринска, животное уже теряло сознание. Там Дульсинее сделали несколько уколов, которые привели ее в чувство и спасли нашу любимицу. Мы и сегодня продолжаем ее лечить», — рассказал мужчина. На второй день гадюка снова приползла на то же место. «Чтобы избежать беды, мне пришлось ее убить — мама отказывалась выходить из дома», — заявил местный житель.

В Рязанской области такса Дульсинея пострадала от укуса гадюки. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел 8 августа в саду частного дома на площади Горького в Пронске. Хозяин собаки услышал ее визг и вышел на улицу. Однако к этому моменту змея уползла. Мужчина обратился в пронскую ветлечебницу, но вакцины там не было.

«Я повез собаку в ветклинику Новомичуринска, животное уже теряло сознание. Там Дульсинее сделали несколько уколов, которые привели ее в чувство и спасли нашу любимицу. Мы и сегодня продолжаем ее лечить», — рассказал мужчина.

На второй день гадюка снова приползла на то же место.

«Чтобы избежать беды, мне пришлось ее убить — мама отказывалась выходить из дома», — заявил местный житель.

Отмечается, что собака идет на поправку.