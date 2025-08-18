В Старожиловском районе отремонтировали крышу многоквартирного дома

В Старожиловском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали крышу многоквартирного дома. Об этом сообщили на сайте ведомства по Рязанской области. Прокуратура проверила, как соблюдаются правила жилищного законодательства, и обнаружила, что крыша дома № 11 на улице Новой в селе Истье находится в плохом состоянии. Из-за повреждений и протечек квартиры заливались. После проверки прокурор обратился к управляющей компании, и виновное лицо привлекли к ответственности. В результате крышу отремонтировали.

