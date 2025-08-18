Рязань
Названа возможная причина ЧП на заводе в Рязанской области
Названа возможная причина ЧП на заводе в Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, взрыв на заводе «Эластик» в Шиловском районе, вероятно, произошел из-за нарушения техники безопасности. Источники издания утверждают, что в день трагедии один из сотрудников производил работу сварочным аппаратом или болгаркой возле пороха.

«На месте взрыва образовалась воронка размером около 40 метров. От взрывной волны сложилось соседнее здание, пожар перекинулся на другие постройки. Сотрудники соседних цехов побежали в лес, но все равно получили осколочные ранения из-за повторных взрывов», — отметили в сообщении.

Напомним, количество погибших при ЧП на заводе «Эластик» увеличилось до 24 человек, 133 человека пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы.