Число погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 24 человек

Число погибших при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 24 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба МЧС России.

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тела двух человек.

Напомним, 15 августа в пороховом цехе предприятия произошел взрыв.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ЧП.