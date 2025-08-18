Число погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 24 человек
Число погибших при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 24 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба МЧС России.
