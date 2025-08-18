Гидрометцентр выпустил метеопредупреждение для рязанцев

По прогнозу, в регионе местами ожидается гроза с 12 часов 18 августа до 00 часов 19 августа. Ранее региональное МЧС также спрогнозировало кратковременный дождь и туман в понедельник.