Гидрометцентр выпустил метеопредупреждение для рязанцев
По прогнозу, в регионе местами ожидается гроза с 12 часов 18 августа до 00 часов 19 августа. Ранее региональное МЧС также спрогнозировало кратковременный дождь и туман в понедельник.
Гидрометцентр выпустил метеопредупреждение для рязанцев. Информация опубликована на сайте организации.
По прогнозу, в регионе местами ожидается гроза с 12 часов 18 августа до 00 часов 19 августа.
Ранее региональное МЧС также спрогнозировало кратковременный дождь и туман в понедельник.