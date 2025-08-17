Опубликован прогноз погоды на 18 августа в Рязанской области
В области будет переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, гроза, туман. Ветер будет западный, до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13°С, днем — +17…+22°С.
Опубликован прогноз погоды на 18 августа в Рязанской области. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Напомним, через Рязанскую область пройдет холодный атмосферный фронт.