Число погибших в результате ЧП в Шиловском районе увеличилось
Количество жертв выросло с 14 до 20 человек. Число пострадавших составляет 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 — лечатся амбулаторно. Спасатели продолжают поиски. Ранее власти рассказали подробности о трех погибших.
Число погибших в результате ЧП в Шиловском районе увеличилось. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба.
Количество жертв выросло с 14 до 20 человек. Число пострадавших составляет 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 — лечатся амбулаторно.
Спасатели продолжают поиски.
Ранее власти рассказали подробности о трех погибших.
Всю информацию о произошедшем читайте в сюжете.
Фото: Telegram-канал оперштаба Рязанской области.