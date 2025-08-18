Число погибших в результате ЧП в Шиловском районе увеличилось

Количество жертв выросло с 14 до 20 человек. Число пострадавших составляет 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 — лечатся амбулаторно. Спасатели продолжают поиски. Ранее власти рассказали подробности о трех погибших.

Фото: Telegram-канал оперштаба Рязанской области.