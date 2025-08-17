Власти рассказали о трех последних погибших после ЧП на рязанском заводе

По данным на 20:00, в результате ЧП погибли 14 человек, из них двое обнаружены под завалами сотрудниками МЧС в последние сутки, один умер в федеральном медицинском центре. Отмечается, что поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно. Ранее сообщалось, что число погибших увеличилось с 11 до 14 человек.

Власти рассказали о трех последних погибших после ЧП на заводе в Шиловском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба.

Двое из погибших обнаружены под завалами сотрудниками МЧС в последние сутки, один умер в федеральном медицинском центре.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются, они ведутся круглосуточно.

Ранее сообщалось, что число погибших увеличилось с 11 до 14 человек.

Фото: опергруппа Рязанской области