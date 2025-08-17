Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 545
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 521
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 789
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 353
Власти рассказали о трех последних погибших после ЧП на рязанском заводе
По данным на 20:00, в результате ЧП погибли 14 человек, из них двое обнаружены под завалами сотрудниками МЧС в последние сутки, один умер в федеральном медицинском центре. Отмечается, что поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно. Ранее сообщалось, что число погибших увеличилось с 11 до 14 человек.

Власти рассказали о трех последних погибших после ЧП на заводе в Шиловском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба.

Двое из погибших обнаружены под завалами сотрудниками МЧС в последние сутки, один умер в федеральном медицинском центре.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются, они ведутся круглосуточно.

Ранее сообщалось, что число погибших увеличилось с 11 до 14 человек.

Все новости по теме — в сюжете.

Фото: опергруппа Рязанской области