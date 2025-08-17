В полиции прокомментировали инцидент с избиением рязанки около кафе

Отмечается, что в полицию не поступало заявлений об избиении женщины около кафе на Голенчинском шоссе. Однако правоохранители проверили информацию. Полицейские установили личности участников конфликта. Ссора произошла между мужчиной и женщиной на бытовой почве. Претензий друг к другу участники конфликта не имеют. Напомним, инцидент произошел в 21:19 16 августа около кафе на Голенчинском шоссе.

