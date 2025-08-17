Около рязанского кафе мужчины избили женщину

Отмечается, что инцидент произошел в 21:19 16 августа на Голенчинском шоссе. По словам рязанцев, мужчины схватили знакомую им женщину и вывели из кафе. «Один держал, другой — избивал по лицу кулаками и ногами. Посадили девушку в машину. [Она] громко кричала, вырывалась», — написали очевидцы. Номер машины, как отметил автор поста, зафиксировать не успели, потому что испугались за свою безопасность.

Официально информацию не комментировали.