Итоги года
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 528
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 510
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 784
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 339
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Выросло число погибших при ЧП в Шиловском районе
По уточненной информации МЧС, при ЧП на заводе в поселке Лесной пострадали 149 человек, из них 14 погибли.

Специалисты ведомства продолжают разбирать завалы. Также психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их близким. Специалисты ведомства и других служб участвуют в процедуре опознания, обеспечивают работу информационной горячей линии.

Напомним, ЧП на предприятии в поселке Лесной произошло утром в пятницу, 15 августа. Ранее сообщалось, что число пострадавших выросло до 135 человек.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.