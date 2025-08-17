Выросло число погибших при ЧП в Шиловском районе

По уточненной информации МЧС, при ЧП на заводе в поселке Лесной пострадали 149 человек, из них 14 погибли. Специалисты ведомства продолжают разбирать завалы. Также психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их близким. Специалисты ведомства и других служб: участвуют в процедуре опознания; обеспечивают работу информационной горячей линии.

Число погибших при ЧП в Шиловском районе увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

По уточненной информации МЧС, при ЧП на заводе в поселке Лесной пострадали 149 человек, из них 14 погибли.

Специалисты ведомства продолжают разбирать завалы. Также психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их близким. Специалисты ведомства и других служб участвуют в процедуре опознания, обеспечивают работу информационной горячей линии.

Напомним, ЧП на предприятии в поселке Лесной произошло утром в пятницу, 15 августа. Ранее сообщалось, что число пострадавших выросло до 135 человек.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.