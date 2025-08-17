Через Рязанскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Об этом сообщил метеоролог Роман Степанов в своем Telegram-канале.
По словам специалиста, днем в воскресенье, 17 августа, через Рязанскую область с северо-запада на юго-восток будет проходить холодный атмосферный фронт. До конца суток ожидаются ливни, грозы, при грозе ветер может усилиться до 17 м/с.
Роман Степанов уточнил, что после прохождения фронта в регионе ощутимо похолодает. В понедельник, 18 августа, ожидается температура воздуха не выше +21 градуса, ночью столбики термометров местами опустятся до +9 градусов.
Отмечается, что такая погода сохранится в ближайшие дни, лишь на юго-востоке области 20-22 августа немного потеплеет — до +26.
«В целом, лето постепенно заканчивается, как ему и положено в это время года», — заключил Роман Степанов.