Трамп встретится с Зеленским в Белом доме 18 августа

Как сказал американский лидер, он примет Зеленского в Овальном кабинете. Также Трамп оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 15 августа. «Отличный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо», — написал Трамп. Также он сказал, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа. Об этом пишет РИА Новости.

«Если все получится, мы запланируем встречу с президентом [России Владимиром] Путиным», — отметил он, добавив, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.

