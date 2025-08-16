Опубликованы итоги встречи Путина и Трампа

Переговоры двух лидеров в узком составе продолжались 2 часа 45 минут. После состоялась пресс-конференция. Путин заявил, что его переговоры прошли в конструктивной атмосфере и поблагодарил Трампа за предложение приехать на Аляску. Как отметил российский лидер, РФ заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер. Путин добавил, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению конфликта. Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, готова работать над этим.

Опубликованы итоги встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, передало РИА Новости.

Переговоры двух лидеров в узком составе продолжались 2 часа 45 минут. После состоялась пресс-конференция.

Путин заявил, что его переговоры прошли в конструктивной атмосфере и поблагодарил Трампа за предложение приехать на Аляску.

Как отметил российский лидер, РФ заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер.

Путин добавил, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению конфликта. Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, готова работать над этим.

Путин пригласил Трампа в Москву, президент США счел такую поездку возможной.

Президент России добавил, что с обеих сторон на саммите РФ-США был настрой на результат.

Трамп на пресс-конференции заявил, что ему с Путиным удалось согласовать «многие пункты» украинской проблематики, но по ряду все еще нет договоренностей.

Американский лидер отметил, что надеется на проведение продуктивных встреч между США и РФ в будущем.

По мнению Трампа, Путин в той же степени заинтересован в прекращении конфликта на Украине, что и он сам.