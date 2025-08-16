МЧС показало разбор завалов после ЧП в Шиловском районе
Сотрудники МЧС России непрерывно работают на месте происшествия. Спасатели ведомства вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор. Кинологические расчеты МЧС России продолжают обследовать разрушенные конструкции. Последствия ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники. На месте работают психологи МЧС России. Напомним, ЧП произошло утром в пятницу, 15 августа. 11 человек погибли, 130 пострадали.
