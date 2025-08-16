Артемов: благоустройство сквера Трудовой доблести завершается

Виталий Артемов встретился с представителем подрядчика. Отмечается, что благоустройство завершено на 95%. По словам мэра, на данный момент активно ведутся работы по монтажу стелы и пилонов.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов сообщил, что благоустройство сквера Трудовой доблести завершается. Об этом он 16 августа сообщил в своих соцсетях.

Напомним, монумент выполнят из белого камня и украсят алюминиевыми листами с гравировкой, отображающей трудовой подвиг рязанцев в годы Великой Отечественной войны.