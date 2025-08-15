В Рязанской области создан штаб по ликвидации последствий ЧП на предприятии

В штаб вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия. Напомним, ЧП на предприятии произошло в пятницу, 15 августа. Есть пострадавшие. Они направлены в районную больницу.

Создан штаб по ликвидации последствий ЧП на предприятии в Шиловском районе. Об этом в своих соцсетях сообщила региональная опергруппа.

В штаб вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия.

Напомним, ЧП на предприятии произошло в пятницу, 15 августа. Есть пострадавшие. Они направлены в районную больницу.