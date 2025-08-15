В серьезном ДТП в Рязанской области пострадали трое

ДТП произошло 14 августа, примерно в 17:50, на 452-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо"в Клепиковском районе. По предварительной информации полиции, 25-летний житель Касимовского района на «Рено Логан» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», за рулем которого была 45-летняя местная жительница. В результате водители автомобилей, а также пассажир «Рено Логан» — 45-летняя женщина пострадали. Их с травмами доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В серьезном ДТП в Рязанской области пострадали трое. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло 14 августа, примерно в 17:50, на 452-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо"в Клепиковском районе.

По предварительной информации полиции, 25-летний житель Касимовского района на «Рено Логан» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», за рулем которого была 45-летняя местная жительница.

В результате водители автомобилей, а также пассажир «Рено Логан» — 45-летняя женщина пострадали. Их с травмами доставили в медучреждение.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места.