В серьезном ДТП в Рязанской области пострадали трое
Ранее появилось видео с места.