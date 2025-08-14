В Рязанской области произошло серьезное ДТП

Авария случилась в селе Ершово Клепиковского района. «Предположительно лобовое столкновение. Одна машина в кювете, водители зажаты в обеих машинах», — говорится в сообщении. Судя по кадрам, на месте работают экстренные службы. Официальная информация неизвестна.