ТАСС: Лавров прибыл на Аляску, предположительно, в кофте с надписью «СССР»

На видео можно заметить лишь часть букв, которые могут быть аббревиатурой Советского союза «СССР». На вопрос журналистов, впервые ли он посетил полуостров, министр ответил, что уже бывал здесь. Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске состоится саммит России и США с участием Владимира Путина и Дональда Трампа.

