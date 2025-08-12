В США назвали место встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоится в Анкоридже, штат Аляска. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, Трамп отправится в Анкоридж в пятницу утром для проведения двусторонних переговоров с Путиным. Левитт отметила, что целью встречи является прекращение конфликтов и остановка насилия, что всегда было приоритетом для американского президента. Ожидается, что обсуждение затронет важные вопросы международной безопасности и сотрудничества.