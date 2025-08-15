Скопин попал в список городов, в названии которых часто делают ошибку

Скопин попал в список городов, в названии которых часто делают ошибку. Об этом пишет Telegram-канал «Беречь речь».

Скопин — один из старейших городов России, поэтому объяснить его название одной версией невозможно. Тут могла быть замешана скопа — хищная птица семейства ястребиных. Другая гипотеза намекает на происхождение от Скопиных-Шуйских — известного на Руси княжеского рода.

«Не меньше загадок создает и ударение в названии города. Мало кто может похвастать тем, что не сделает в нём ошибки: „Скопи́н“. Именно так произносится топоним», — написано в посте.

В список также попали Тында, Анадырь, Верхняя Салда и Нижняя Салда.

Фото: humus. livejournal