Рязанская область попала в топ-10 направлений для сбора грибов осенью. Об этом 14 августа сообщает RT со ссылкой на «Яндекс Путешествия».

Отмечается, что одно из самых популярных мест для сбора грибов в регионе — село Ласково, где каждую осень проходит фестиваль «В Рязани — грибы с глазами».

Кроме того, в топ лучших направлений вошли Карелия, Башкортостан, Татарстан, Ленинградская, Владимирская, Калужская, Тульская, Свердловская, Самарская области.

