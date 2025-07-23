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На День города в Рязани выступит «Дискотека авария»
На комитете информацию предоставила начальник управления культуры администрации Надежда Майорова. По ее словам, С 28 августа по 6 сентября в Рязани отпразднуют 930-летие города. Основных событий будет 85, они распределены по 29 фестивалям, которые посвящены известным рязанцам. «У нас практически ковровое покрытие в городе в эти дни по мероприятиям», — отметила Майорова. Группа «Дискотека авария» выступит в рамках фестиваля «Креативных индустрий» на Лыбедском бульваре 29 августа.

На День города, 29 августа, в Рязани выступит «Дискотека авария». Соответствующая информация прозвучала на комитете гордумы по соцвопросам.

На комитете информацию предоставила начальник управления культуры администрации Надежда Майорова. По ее словам, С 28 августа по 6 сентября в Рязани отпразднуют 930-летие города. Основных событий будет 85, они распределены по 29 фестивалям, которые посвящены известным рязанцам.

«У нас практически ковровое покрытие в городе в эти дни по мероприятиям», — отметила Майорова.

Группа «Дискотека авария» выступит в рамках фестиваля «Креативных индустрий» на Лыбедском бульваре 29 августа.