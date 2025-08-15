Минюст РФ расширил реестр иностранных агентов

Министерство юстиции РФ 15 августа внесло сыктывкарское объединение «Револьт-Центр"* в список иностранных агентов. Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на сайт ведомства. Помимо этого, в реестр иностранных агентов также попали иеромонах Иоанн Курмояров*, публицист Марк Солонин*, экс-депутат Калининградской облдумы Игорь Рудников* и журналист Марк Крутов*. * - признан в РФ иностранным агентом