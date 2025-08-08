В России пополнили список иностранных агентов

Министерство юстиции РФ обновило список иностранных агентов, добавив в него экономиста Андрея Мовчана*. Об этом пишет «Газета. ру». Его признали иноагентом за распространение недостоверной информации о решениях и политике органов публичной власти России. В официальном документе отмечается, что Мовчан* распространял фейки, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ. Кроме того, Мовчан* подвергся критике за свои высказывания против специальной военной операции на Украине. Власти также указали на его участие в распространении материалов иностранных агентов и в деятельности организаций, чья работа признана нежелательной на территории России. * - признан в РФ иностранным агентом

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости