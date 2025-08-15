«Маревен Фуд Сэнтрал» опровергла слухи о финансировании военных целей

ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» опубликовало официальное заявление, в котором категорически отвергла любые предположения о переводе средств на военные цели. Сообщение появилось в официальном телеграм-канале компании.
В посте подчеркнули, что компания ведет свою деятельность в РФ строго в соответствии с законодательством и исключительно в рамках гражданского бизнеса.
«Маревен Фуд Сэнтрал» является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионе, а также имеет статус системообразующего предприятия. В своем заявлении компания отметила, что получила положительный отзыв от местной власти о своей деятельности.
В ответ на обвинения, компания направила официальный запрос инициаторам заявлений с просьбой предоставить факты. «Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации», — добавили представители компании.
«Мы открыты для проверок со стороны уполномоченных органов и готовы предоставить всю необходимую документацию, подтверждающую прозрачность нашей деятельности», — заключили в сообщении.
Фото: Mareven