«Маревен Фуд Сэнтрал» опровергла слухи о финансировании военных целей

ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» опубликовало в Telegram официальное опровержение перевода средств на военные цели. Компания заявила, что действует в РФ в рамках закона, является крупным налогоплательщиком и системообразующим предприятием, а также получила положительный отзыв местных властей. В ответ на обвинения, компания направила официальный запрос инициаторам заявлений с просьбой предоставить факты. Представители «Маревен» также уточнили, что оставляют за собой право на правовую защиту и готовы к проверкам с предоставлением документов.

ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» опубликовало официальное заявление, в котором категорически отвергла любые предположения о переводе средств на военные цели. Сообщение появилось в официальном телеграм-канале компании.

В посте подчеркнули, что компания ведет свою деятельность в РФ строго в соответствии с законодательством и исключительно в рамках гражданского бизнеса.

«Маревен Фуд Сэнтрал» является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионе, а также имеет статус системообразующего предприятия. В своем заявлении компания отметила, что получила положительный отзыв от местной власти о своей деятельности.

В ответ на обвинения, компания направила официальный запрос инициаторам заявлений с просьбой предоставить факты. «Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации», — добавили представители компании.

«Мы открыты для проверок со стороны уполномоченных органов и готовы предоставить всю необходимую документацию, подтверждающую прозрачность нашей деятельности», — заключили в сообщении.

Ранее компанию «Роллтон» в России заподозрили в финансировании ВСУ.

Фото: Mareven