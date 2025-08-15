Рязань
Компанию «Роллтон» в России заподозрили в финансировании ВСУ
Российский продовольственный бренд «Роллтон» попал под следствие по подозрению в финансировании ВСУ, сообщает Mash. Продукция выпускается Mareven Food Holdings через дочерние компании — в России «Маревен фуд сэнтрал», на Украине «Евро фуд сервис» (ранее «Маревен фуд Украина»). В 2024 году компанию обвиняли в финансировании российской армии, но дело быстро закрыли. Сейчас проверку российского производителя инициировал «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» на основании публикаций на украинских сайтах, где «Роллтон» упоминался как спонсор ВСУ. Если обвинения подтвердятся, компании может грозить уголовное дело.

Российский продовольственный бренд «Роллтон», известный своим ассортиментом лапши быстрого приготовления, пюре, приправ и макаронных изделий, оказался под следствием в связи с возможным финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, продукция «Роллтон» производится компанией Mareven Food Holdings Limited через ее дочерние предприятия в различных странах. В России это «Маревен фуд сэнтрал», а на Украине — «Евро фуд сервис» (ранее известная как «Маревен фуд Украина»). В 2024 году компанию уже обвиняли в финансировании российской армии, однако дело быстро закрыли.

Теперь же, как утверждает Mash, под подозрение попал российский производитель. Проверку его деятельности инициировал «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» на основании публикаций на украинских сайтах, где «Роллтон» упоминался как спонсор ВСУ.

Если обвинения подтвердятся, компании может грозить уголовное дело.

Фото: Шедеврум