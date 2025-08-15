Компанию «Роллтон» в России заподозрили в финансировании ВСУ

Российский продовольственный бренд «Роллтон», известный своим ассортиментом лапши быстрого приготовления, пюре, приправ и макаронных изделий, оказался под следствием в связи с возможным финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, продукция «Роллтон» производится компанией Mareven Food Holdings Limited через ее дочерние предприятия в различных странах. В России это «Маревен фуд сэнтрал», а на Украине — «Евро фуд сервис» (ранее известная как «Маревен фуд Украина»). В 2024 году компанию уже обвиняли в финансировании российской армии, однако дело быстро закрыли.
Теперь же, как утверждает Mash, под подозрение попал российский производитель. Проверку его деятельности инициировал «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» на основании публикаций на украинских сайтах, где «Роллтон» упоминался как спонсор ВСУ.
Если обвинения подтвердятся, компании может грозить уголовное дело.
Фото: Шедеврум