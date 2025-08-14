Рязань
В Рязанской области выставили на продажу дом с курятником за 137 млн рублей
Двухэтажный дом 2013 года располагается в Заборьевском сельском поселении на участке 32 сотки. Общая площадь постройки превышает 400 квадратных метров. Продавец отмечает, что дом выполнен в европейском стиле и окружен вековыми соснами. Кроме того, на участке располагаются вольеры для собак, курятник, сад, гараж, помещение для хранения инвентаря и инструментов. Также в объявлении указано, что рядом находятся супермаркеты, аптеки, пляж, санаторий с бассейном, церковь, детские учреждения и озера. Напомним, ранее стало известно, что в Рязани выставили на продажу «резиденцию» за 110 миллионов рублей.

