В Рязанской области выставили на продажу дом с курятником за 137 млн рублей

В Рязанской области выставили на продажу дом с курятником за 137 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовали на сайте Avito.

Двухэтажный дом 2013 года располагается в Заборьевском сельском поселении на участке 32 сотки. Общая площадь постройки превышает 400 квадратных метров.

Продавец отмечает, что дом выполнен в европейском стиле и окружен вековыми соснами. Кроме того, на участке располагаются вольеры для собак, курятник, сад, гараж, помещение для хранения инвентаря и инструментов.

Также в объявлении указано, что рядом находятся супермаркеты, аптеки, пляж, санаторий с бассейном, церковь, детские учреждения и озера.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязани выставили на продажу «резиденцию» за 110 миллионов рублей.