Среди вернувшихся из украинского плена оказался рязанец

«На Родину вернулся и наш земляк! Есть один рязанец среди вернувшихся с территории Украины бойцов! Ждем следующих обменов», — написала Наталья Епихина.

Среди вернувшихся из украинского плена оказался рязанец. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Рязанской области Наталья Епихина в своем Telegram-канале.

«На Родину вернулся и наш земляк! Есть один рязанец среди вернувшихся с территории Украины бойцов! Ждем следующих обменов», — написала она в посте.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Украина обменялись пленными.