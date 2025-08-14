Среди вернувшихся из украинского плена оказался рязанец
Среди вернувшихся из украинского плена оказался рязанец. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Рязанской области Наталья Епихина в своем Telegram-канале.
«На Родину вернулся и наш земляк! Есть один рязанец среди вернувшихся с территории Украины бойцов! Ждем следующих обменов», — написала она в посте.
Напомним, ранее стало известно, что Россия и Украина обменялись пленными.