Россия и Украина обменялись военнопленными

Обмен прошел 14 августа. Россия вернула 84 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Взамен переданы столько же украинских бойцов. Сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.