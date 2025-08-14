Полиция установила личность мужчины, который напал на ребенка в Песочне
Полиция установила личность мужчины, который напал на ребенка в Песочне. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД в четверг, 14 августа.
«Сообщение в полицию поступало. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в полиции.
Ранее стало известно, что мужчина напал на ребенка на детской площадке по улице Зубковой. На опубликованных кадрах видно, что молодой человек толкал и пинал мальчика.