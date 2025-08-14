Полиция установила личность мужчины, который напал на ребенка в Песочне

«Сообщение в полицию поступало. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в полиции. Ранее стало известно, что мужчина напал на ребенка на детской площадке по улице Зубковой. На опубликованных кадрах видно, что молодой человек толкал и пинал мальчика.

