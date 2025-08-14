В Рязани мужчина напал на ребенка на детской площадке

12 августа во дворе дома по улице Зубковой в Рязани местные жители заметили «неадекватного» мужчину. Об этом пишет телеграм-канал «Рязань. Происшествия». По словам автора поста, молодой человек выражался нецензурно и кидался на детей, игравших на детской площадке. На кадрах видно, как мужчина толкает ребенка, а затем пинает его ногой. Также сообщается, что в сторону взрослых, которые пытались помочь, звучали мат и угрозы.