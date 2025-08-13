В Рязанской области завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам

Отмечается, что работникам строительной организации в Сасовском районе не выплачивали зарплату два месяца. Прокуратура проводила проверку. Следственный орган 12 августа возбудил уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы). Расследование находится на контроле межрайонного прокурора. Ранее сообщалось, что общая сумма задолженности превышает шесть миллионов рублей.