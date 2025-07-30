Руководитель рязанской компании задолжал сотрудникам более 6 миллионов рублей

Сасовская межрайонная прокуратура направила в органы предварительного расследования материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в связи с невыплатой заработной платы более чем 43 сотрудникам строительного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Общая сумма задолженности превышает 6 миллионов рублей.
В ходе проверки выяснилось, что руководитель компании, несмотря на наличие возможностей погасить долги перед работниками, с апреля по июнь 2025 года не произвел выплаты за отработанный период. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, однако должных мер для исправления ситуации не предпринял, что привело к увеличению задолженности.
В настоящее время прокуратура также рассматривает возможность подачи исковых заявлений в суд для защиты прав работников, включая взыскание задолженности по заработной плате, процентов за задержку выплат и компенсации морального вреда. Восстановление прав граждан и результаты процессуальной проверки находятся под контролем межрайонной прокуратуры.