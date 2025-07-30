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Руководитель рязанской компании задолжал сотрудникам более 6 миллионов рублей
Сасовская межрайонная прокуратура направила материалы для возбуждения уголовного дела из-за невыплаты заработной платы более 43 сотрудникам строительного предприятия на сумму свыше 6 миллионов рублей. Руководитель компании с апреля по июнь 2025 года не произвел выплаты, несмотря на возможность погашения долгов. Ранее он уже отвечал за подобные нарушения, но меры не приняты, что увеличило задолженность. Прокуратура рассматривает возможность подачи исков в суд для защиты прав работников, включая взыскание долгов и компенсацию морального вреда. Восстановление прав граждан находится под контролем прокуратуры.

Сасовская межрайонная прокуратура направила в органы предварительного расследования материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в связи с невыплатой заработной платы более чем 43 сотрудникам строительного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Общая сумма задолженности превышает 6 миллионов рублей.

В ходе проверки выяснилось, что руководитель компании, несмотря на наличие возможностей погасить долги перед работниками, с апреля по июнь 2025 года не произвел выплаты за отработанный период. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения, однако должных мер для исправления ситуации не предпринял, что привело к увеличению задолженности.

В настоящее время прокуратура также рассматривает возможность подачи исковых заявлений в суд для защиты прав работников, включая взыскание задолженности по заработной плате, процентов за задержку выплат и компенсации морального вреда. Восстановление прав граждан и результаты процессуальной проверки находятся под контролем межрайонной прокуратуры.