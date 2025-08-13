В Рязани отремонтировали здание областной специальной библиотеки для слепых

В Рязани отремонтировали здание областной специальной библиотеки для слепых, которая располагается по адресу улица Кремлевский вал, дом № 10. В сюжете ГТРК «Ока» рассказали, что библиотека открылась в 1958 году, а первый капитальный ремонт здания начали весной 2025 года. Подрядчик восстановил фасад, кровлю и инженерные системы. «Протекала крыша, а поскольку у нас здесь книги в шести специальных форматах, для которых нужна определенная температура, то возникла необходимость в ремонте здания», — поделилась директор библиотеки Ольга Лунева. Фонд библиотеки включает в себя более 100 тысяч экземпляров и 2500 аудиокниг.

Фото: скрины из эфира ГТРК «Ока»