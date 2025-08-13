Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
915
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 210
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 599
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 912
В Рязани отремонтировали здание областной специальной библиотеки для слепых, которая располагается по адресу улица Кремлевский вал, дом № 10. В сюжете ГТРК «Ока» рассказали, что библиотека открылась в 1958 году, а первый капитальный ремонт здания начали весной 2025 года. Подрядчик восстановил фасад, кровлю и инженерные системы. «Протекала крыша, а поскольку у нас здесь книги в шести специальных форматах, для которых нужна определенная температура, то возникла необходимость в ремонте здания», — поделилась директор библиотеки Ольга Лунева. Фонд библиотеки включает в себя более 100 тысяч экземпляров и 2500 аудиокниг.

В Рязани отремонтировали здание областной специальной библиотеки для слепых, которая располагается по адресу улица Кремлевский вал, дом № 10. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

В сюжете рассказали, что библиотека открылась в 1958 году, а первый капитальный ремонт здания начали весной 2025 года. Подрядчик восстановил фасад, кровлю и инженерные системы.

«Протекала крыша, а поскольку у нас здесь книги в шести специальных форматах, для которых нужна определенная температура, то возникла необходимость в ремонте здания», — поделилась директор Рязанской областной специальной библиотеки для слепых Ольга Лунева.

Как отметили в сюжете, фонд библиотеки включает в себя более 100 тысяч экземпляров и 2500 аудиокниг.

Напомним, ранее на ремонт здания библиотеки для слепых выделили 2 миллиона 374 тысячи 738 рублей. Подрядчик должен был обновить металлическую часть крыши, восстановить фасады, окрасить их, заменить парапеты и карнизы, а также установить новые пожарные лестницы.

Фото: скрины из эфира ГТРК «Ока»