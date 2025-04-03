Крышу и фасад рязанской библиотеки для слепых отремонтируют за 2,3 миллиона

Крышу и фасад здания Рязанской областной специальной библиотеки для слепых на улице Кремлевский вал дом № 10 отремонтируют. Согласно тендеру на сайте госзакупок, начальная цена работ — два миллиона 374 тысячи 738 рублей. Как указано в документах, в кирпичных стенах устранят трещины цементным раствором. Фасады восстановят, окрасят акриловыми составами. Также обновят краску на оконных блоках, установят новые решетки, заменят парапеты, свесы, карнизы. Кроме того, на здании появятся новые пожарные лестницы. Металлическую часть крыши обновят. Деревянные конструкции на крыше также заменят на новыеРаботы закончат до 25 июля 2025 года.

Крышу и фасад здания Рязанской областной специальной библиотеки для слепых на улице Кремлевский вал дом № 10 отремонтируют. Согласно тендеру на сайте госзакупок, начальная цена работ — два миллиона 374 тысячи 738 рублей.

Как указано в документах, в кирпичных стенах устранят трещины цементным раствором. Фасады восстановят, окрасят акриловыми составами. Также обновят краску на оконных блоках, установят новые решетки, заменят парапеты, свесы, карнизы. Кроме того, на здании появятся новые пожарные лестницы.

Металлическую часть крыши обновят. Деревянные конструкции на крыше также заменят на новые

Работы закончат до 25 июля 2025 года.

Фото — сервис «2ГИС»