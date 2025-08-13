В Рязани на Южной окружной убрали дорожную камеру

Оборудование в антивандальном корпусе находилось недалеко от пересечения с улицей Нахимова. По словам автора поста, комплекс видеофиксации там больше не располагается. «А тем временем на Южной окружной дороге Рязани минус одна спорная камера», — говорится в посте. Напомним, камеру в это месте установили в феврале 2025 года.

