Водители рассказали о новых дорожных камерах на Южной окружной

Как указано в публикации, камеры установлены на перекрестке с улицей Нахимова, около магазина «Садовод», у перекрестка по дороге на бывшую птицефабрику.

Водители рассказали о новых дорожных камерах на Южной окружной в Рязани. Пост об этом размещен в соцсетях 14 февраля.

Как указано в публикации, камеры установлены на перекрестке с улицей Нахимова, около магазина «Садовод», у перекрестка по дороге на бывшую птицефабрику.

Фото: Андрей Марчук