В МИД РФ раскрыли подробности встречи Путина и Трампа на Аляске

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев раскрыл подробности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом 13 августа сообщило ТАСС.

