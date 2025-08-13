Telegram с начала года заблокировал рекордное количество каналов

Число аккаунтов, попавших под эти меры, составило 20,9 миллиона. Однако конкретные причины блокировок не называются. Чаще всего удалению подвергаются страницы, которые нарушили правила платформы, например, рассылали спам, были замечены в мошенничестве или постили неприемлемый контент. Ранее Павел Дуров анонсировал блокировку каналов, занимающихся вымогательством и шантажом.

